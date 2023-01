Thunivu Box Office Prediction: தமிழ்நாட்டில் தல தான் டாப்.. துணிவு முதல் நாள் வசூல் கணிப்பு!

சென்னை: வாரிசு மற்றும் துணிவு என இரு படங்கள் இன்று ஒரே நாளில் வெளியானாலும் தமிழ்நாட்டில் நள்ளிரவு 1 மணிக்கே அஜித்தின் துணிவு படத்துக்கான சிறப்பு காட்சி வெளியாகி உள்ளது.

எச். வினோத் இயக்கத்தில் அஜித் நடிப்பில் உருவாகி உள்ள துணிவு படம் இன்று வெளியானது. முதல் பாதி முழுவதும் அஜித்தின் வில்லன் ரோல் ரசிகர்களை மெய் சிலிர்க்க வைத்து விட்டது.

தமிழ்நாட்டில் முன்னணியில் இருக்கும் நடிகர் அஜித்தின் பாக்ஸ் ஆபிஸ் கணிப்பு உலகளவில் வாரிசு படத்தை முந்தியதா என்பது குறித்து இங்கே பார்ப்போம்..

Varisu Box Office Prediction: விஜய்யின் வாரிசு படத்தின் முதல் நாள் கலெக்‌ஷன் எப்படி இருக்கும்?

Ajith Kumar's Thunivu Box Office Prediction is here. Bank Heist movie with a great awareness twist emerges well in Box office in previous booking status also. Thunivu will bags a heavy amount at the Box office.