வாரிசு ரஞ்சிதமே ரஞ்சிதமேவுக்குப் போட்டியாக துணிவு சில்லா சில்லா… அஜித் ரசிகர்கள் சில் அப்டேட்

சென்னை: அஜித் நடித்துள்ள துணிவு படத்தை பொங்கலுக்கு வெளியிட படக்குழு திட்டமிட்டுள்ளது.

ஹெச் வினோத் இயக்கியுள்ள துணிவு படத்தில் அஜித் நெகட்டிவ் கேரக்டரில் நடித்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.

விஜய்யின் வாரிசு படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள் இன்று மாலை வெளியாகவுள்ள நிலையில், துணிவு முதல் பாடல் குறித்தும் அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது.

ஓவர்சீஸ் மார்க்கெட்.. அஜித்தின் ’துணிவு’ விஜய்யின் ’வாரிசு’ கிட்ட கூட நெருங்க முடியாதாம்!

English summary

The first single from Thunivu is titled 'Chilla Chilla'. The song is composed by Gibran and sung by Anirudh. It is said that Thunivu first single will be released soon.