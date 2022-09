துணிவு.. இந்த டைட்டிலில் 2020லயே இப்படியொரு படம் வந்திருக்கா? தலைப்பு பஞ்சம் தலை விரித்து ஆடுதே!

சென்னை: நடிகர் அஜித் நடிப்பில் உருவாகி உள்ள 61வது படத்திற்கு துணிவு என இயக்குநர் ஹெச். வினோத் தலைப்பு வைத்துள்ளார்.

அஜித் ரசிகர்கள் பெரிதும் எதிர்பார்த்த ஏகே 61 படத்தின் டைட்டில் மற்றும் அட்டகாசமான ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் வெளியாகி சோஷியல் மீடியாவே தெறிக்கவிட்டுள்ளது.

ஆனால், அதற்கு இணையாக படத்தின் டைட்டில் மற்றும் ஃபர்ஸ்ட் லுக்கை நெட்டிசன்கள் ட்ரோல் செய்து வருகின்றனர்.

’துணிவு’ டைட்டில் சுவாரஸ்யம்..வியாழன், ’வி’ சென்டிமென்டை கைவிட்ட அஜித்..ஃபார்முக்கு திரும்பிய வினோத்

English summary

Ajith Kumar's Thunivu title and first look copied trolls trending in social media after the official annoucement arrived. In 2020 Director Kodeeswaran's movie also titled Thunivu and fans shared the posters and trolled Ajith's Thunivu movie.