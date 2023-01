துணிவு கிளைமேக்ஸ் இதுதானா.. அப்படி மட்டும் இருந்தா செத்துருவேன் ஜமுனான்னு பங்கம் பண்றாங்களே!

சென்னை: வலிமை படத்தில் துப்பாக்கி எடுத்து சுடுவது கூட பாவம் என பஞ்ச் வசனம் பேசி கடைசியில் கிளைமேக்ஸில் வில்லன்களுக்கு எல்லாம் அட்வைஸ் கொடுத்து அனுப்பி வைத்த அஜித்தை மீண்டும் கெட்ட வார்த்தை, கன் எடுத்து டுமீல் டுமீல்னு சுட வைத்துள்ளார் இயக்குநர் ஹெச். வினோத் என துணிவு ட்ரெய்லரை பார்த்து ஒரு பக்கம் ட்ரோல் செய்து வருகின்றனர்.

மறுபக்கம் மக்கள் பணத்தை திருடுறீங்களே வெட்கமா இல்லை என்கிற வசனத்துக்கு வெட்கமா இல்லை என்கிற வசனத்தையும் என்ன மாறி ஒரு அயோக்கிய பயன்னு அஜித் பேசும் வசனங்களையும் வைத்து ஏகப்பட்ட மீம்கள் பறக்கின்றன.

இதில், எல்லை மீறி துணிவு படத்தின் கிளைமேக்ஸ் மட்டும் இப்படி இருந்தால் செத்துடுவேன் ஜமுனா என இயக்குநர் ஹெச். வினோத்தை பங்கமாக கலாய்க்கும் மீம் ஒன்றும் தீயாக பரவி வருகிறது.

சோலோவா அத்தனை தியேட்டரில் வெளியாகியும் வலிமை நிலைமை இதுதான்.. அப்போ துணிவு.. வாரிசை வெல்லுமா?

English summary

Ajith Kumar Thunivu Climax troll trending in social media. Fans trolled Director H Vinoth heavily after the trailer out with Beast like scenes in Thunivu. Ajith Kumar Thunivu and Vijay's Beast will meet the clash on Pongal 2023.