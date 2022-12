என்னமாறி அயோக்கிய பய மேல கைய வைக்கலாமா.. துணிவு டிரைலர் எப்படி இருக்கு? பீஸ்ட் வைப்ஸ் வருதா?

சென்னை: அதே வெள்ளை சட்டை, மால் செட்டுக்கு பதில் பேங்க் செட் இதையெல்லாம் பார்க்க அப்படியே பீஸ்ட் வைப்ஸ் வரத்தான் செய்கிறது. ஆனால், அதற்குள் நடிகர் அஜித் செய்துள்ள வேலை தான் பீஸ்ட் படத்தில் இருந்து நிச்சயம் துணிவு படம் மாறுபடும் என எதிர்பார்க்கத் தூண்டுகிறது.

இயக்குநர் ஹெச். வினோத் இயக்கத்தில் வெளியான வலிமை படத்தில் பைக் ரேஸ் காட்சிகளில் வானில் பறந்து மிரட்டிய அஜித் மற்ற நேரங்களில் புத்தராகவே வாழ்ந்து இருந்தது தான் அந்த படம் ரசிகர்களை வெகுவாக ஈர்க்கவில்லை.

ஆனால், இங்கே துணிவு படத்தில் சும்மா இறங்கி நடித்திருக்கிறார் அஜித் என்றே தெரிகிறது. அந்த வெள்ளை முடியும் நீண்ட தாடியும் ரியலி சூட்ஸ் அஜித் என்றே சொல்லலாம். அதே சமயம் மேக்கிங் விஷயத்தில் போனி கபூர் பணமே போடாமல் செட்டுக்கு மட்டும் தான் செலவு செய்தது போல தோன்றுவது சற்றே பயத்தையும் சேர்த்தே தருகிறது.

Thunivu Trailer: தாறுமாறு.. கேங்ஸ்டரா வருவாருன்னு பார்த்தா மான்ஸ்டரா வந்துருக்காரே.. துணிவு டிரைலர்!

