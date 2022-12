சில்லா..சில்லா..கெத்துக்காட்ட வருது துணிவு டிரைலர்..புத்தாண்டுக்கு தரமான சம்பவம் லோடிங்!

சென்னை : அனைவரும் ஆவலோடு எதிர்பார்த்து காத்திருந்த துணிவு திரைப்படத்தின் டிரைலர் குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளதால், ரசிகர்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

துணிவு திரைப்படத்தில் அஜித்குமார், மஞ்சுவாரியர்,சமுத்திரக்கனி, ஜான் கொக்கன், ஜி.எம்.சுந்தர், மகாநதி சங்கர் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர்

இந்த படத்தின் தமிழ்நாடு வெளியீட்டு உரிமையை உதயநிதி ஸ்டாலினின் ரெட் ஜெயண்ட் மூவிஸ் நிறுவனம் பெற்றுள்ளது.

“துணிவு“அடுத்தடுத்த அப்டேட்..யார் யாருக்கு என்னென்ன கதாபாத்திரம்..படக்குழு அறிவிப்பு!

English summary

social media to announce that the official trailer of Thunivu will make its debut on the internet at 7 PM today