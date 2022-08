அஜித் எப்போ ஏகே 61 ஷுட்டிங்கில் கலந்து கொள்வார்?...அஜித்தை பார்க்க காத்திருக்கும் ரசிகர்கள்

சென்னை : நேர்கொண்ட பார்வை, வலிமை படங்களின் வெற்றியை தொடர்ந்து ஹெச்.வினோத் - அஜித் - போனி கபூர் காம்போ மூன்றாவது முறையாக இணைந்துள்ள படம் ஏகே 61. இந்த படத்தின் ஷுட்டிங் கிட்டதட்ட இறுதிக்கட்டத்தை நெருங்கி வருகிறது.

ஏகே 61 என தற்காலிகமாக பெயரிடப்பட்டுள்ள இந்த படத்தின் டைடடில் மற்றும் ஃபர்ஸ்ட்லுக் போஸ்ட் ஆகியன, மறைந்த நடிகையும், தயாரிப்பாளர் போனி கபூரின் மனைவியுமான ஸ்ரீதேவியின் பிறந்தநாளாக ஆகஸ்ட் 13 ம் தேதியன்று வெளியிடப்படும் என சொல்லப்படுகிறது.

ஏகே 61 படம் பற்றி இதுவரை எந்த அப்டேட்டும் வெளியிடாததால் வலிமை படத்தை போல் ஏகே 61 படத்திற்கும் ரசிகர்கள் அப்பேட் கேட்க துவங்கி விட்டனர்.எப்போ அப்டேட் வெளியிடுவார்கள் என ஆர்வமாக காத்திருக்கிறார்கள்.

English summary

Now, the latest reports suggest that the next leg of the 'AK61' shooting will commence next week in Chennai. Ajith Kumar and Manju Warrier, who plays the female lead, will join the upcoming schedule.