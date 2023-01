ஏகே62 படத்துலயும் செம ஹேண்ட்ஸம் ஆன அஜித் லுக் லோடிங்.. இப்பவே மனுஷன் எப்படி இருக்காரு பாருங்க!

சென்னை: நடிகர் அஜித்தின் லேட்டஸ்ட் புகைப்படங்கள் இணையத்தில் தீயாக பரவி வருகின்றன. வலிமை படத்தில் நடிகர் அஜித்தின் லுக் ரொம்பவே ட்ரோல் செய்யப்பட்ட நிலையில், துணிவு படத்தில் டோட்டலாக லுக்கை மாற்றி ரசிகர்களையும் விமர்சகர்களையும் மிரட்டி விட்டார் அஜித்.

ஹேண்ட்ஸம் என்றும் ஆணழகன் என்றும் காதல் மன்னன் என்றும் தமிழ் சினிமாவில் கொண்டாடப்பட்ட வந்தவர் நடிகர் அஜித்.

அஜித்தின் அழகில் மயங்காத நடிகைகளே இல்லை என்று சொல்லும் அளவுக்கு இருந்த அஜித் சமீப காலமாக சால்ட் அண்ட் பெப்பர் லுக்கிற்கு மாறினாலும் அதையும் புதிய ஃபேஷன் ஸ்டேட்மென்ட்டாக மாற்றி விட்டார்.

Thunivu Box office worldwide: 150 கோடியை கடந்த துணிவு கலெக்‌ஷன்... அஜித்தின் தரமான சம்பவம்

English summary

Ajith Kumar turns very handsome for AK 62 movie latest still stuns fans. A femal Vijay fan who met Ajith Kumar at an airport turns Ajith fan after his humbleness and gesture tweet trending in social media.