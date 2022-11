AK 62 படத்துக்குப் பின்னர் நடிப்புக்கு பிரேக்… பாலிவுட் ஹீரோ வழியில் அஜித்: என்ன தல இது?

சென்னை: அஜித் நடித்துள்ள துணிவு திரைப்படம் பொங்கல் ஸ்பெஷலாக திரைக்கு வருகிறது.

துணிவைத் தொடர்ந்து விக்னேஷ் சிவன் இயக்கும் ஏகே 62 படத்தில் அஜித் நடிக்க உள்ளார்.

ஏகே 62 படத்தை முடித்ததும் நடிப்புக்கு பிரேக் எடுக்க அஜித் முடிவு செய்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Ajith is currently acting in Thunivu. After that, Ajith will act in AK 62 film directed by Vignesh Shivan. It has been reported that, After completing his 62nd film, Ajith Kumar will take a break for nearly a year for his world bike tour.