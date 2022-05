திடீரென கழுதை மீம் போட்ட அஜித் மேனேஜர்.. இப்போ யாருக்கு என்ன சொல்ல வர்றீங்க என ரசிகர்கள் கேள்வி?

சென்னை: குறை சொல்பவர்கள் என்ன செய்தாலும் குறை சொல்லிக் கொண்டே இருப்பார்கள். எல்லோரையும் திருப்திப்படுத்த முடியாது, நாம செய்றதை செஞ்சிட்டே இருப்போம் என்கிற கழுதை மீமை நடிகர் அஜித்தின் மேனேஜர் சுரேஷ் சந்திரா பதிவிட்டு இருப்பது பெரும் பரபரப்பை கிளப்பி உள்ளது.

சர்வதேச அளவில் அஜித் ரசிகர்கள் வலிமை அப்டேட்டை கேட்டு நச்சரித்த நிலையில், பெரும் எதிர்பார்ப்புடன் வெளியான வலிமை திரைப்படம் ரிலீசானதும் அத்தனை எதிர்பார்ப்புகளையும் பூர்த்தி செய்ய தவறிய நிலையில் விமர்சன ரீதியாக படு தோல்வியை சந்தித்தது.

நடிகர் அஜித் மீண்டும் இயக்குநர் எச். வினோத் இயக்கத்தில் இன்னொரு படத்தில் நடித்து வருகிறார். மேலும், அடுத்தபடியாக விக்னேஷ் சிவன் மற்றும் சிறுத்தை சிவா இயக்கத்தில் நடிக்க உள்ளார் என தகவல்கள் வெளியாகி உள்ள நிலையில், இப்படியொரு மீமை ஏன் தற்போது சுரேஷ் சந்திரா போட்டுள்ளார் என்கிற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

Ajith manager Suresh Chandra’s donkey meme stirs so many doubts among Tamil Cinema Fans. They also trolled him for not accepting the failure in below comments.