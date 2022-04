உண்மையா தான் சொல்றீங்களா?...மனோபாலாவுக்கு ஜோடி அஜித் பட ஹீரோயினா ?

சென்னை : புதிய படம் ஒன்றில் நடிக்க கமிட்டாகி இருக்கும் நடிகர் மனோபாலாவுக்கு ஜோடியாக அஜித் பட ஹீரோயின் ஒருவர் நடிக்கிறாராம். இதைக் கேட்டு கோலிவுட்டில் பலர், என்ன கொடுமை சார் இது என தலையில் அடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.

டைரக்டரான மனோபாலா, பல படங்களில் காமெடி ரோல்களில் நடித்து வருகிறார். விஜய் டிவியில் குக் வித் கோமாளி சீசன் 3 நிகழ்ச்சியில் போட்டியாளராக கலந்து கொண்ட மனோபாலா, சமீபத்தில் எவிக் ஆகி வெளியே வந்தார். இவர் புதிய படம் ஒன்றில் நடிக்க கமிட்டாகி உள்ளார்.

English summary

After a long gap actress Malavika come back to acting through Sundar.C movie. In this movie Malavika to pairs up with Manobala. Recently Manobala shared a photo with Malavika and Jiva on shooting spot.