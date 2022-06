என்ன இப்படி சொல்றீங்க...ஏகே 61 ஷுட்டிங் அதுக்குல முடிஞ்சுடுச்சா...பக்கா பிளானா இருக்கே

சென்னை : அஜித் நடித்து வரும் ஏகே 61 படத்தின் ஷுட்டிங் பற்றி வெளியாகி உள்ள லேட்டஸ்ட் அப்டேட் அனைவரையும் ஆச்சரியப்பட வைத்துள்ளது. சத்தமே இல்லாமல் இப்படி பக்கா பிளான் போட்டிருக்காங்களே என கேட்டு வருகின்றனர்.

வலிமை படத்தின் பிரம்மாண்ட வெற்றியை தொடர்ந்து ஹெச்.வினோத், போனி கபூர், அஜித் குமார் மீண்டும் இணைந்துள்ள படம் ஏகே 61. இந்த படத்தின் ஷுட்டிங் கிட்டதட்ட இரண்டு மாதங்களாக ஐதராபாத்தில் இந்த ஷுட்டிங் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த படத்திற்கு ஜிப்ரான் இசையமைத்து வருகிறார்.

English summary

According to latest sources, Ak 61 shooting first schedule completed today. Second schedule of the film will begin from mid of the June. Final schedule will planned in Chennai.