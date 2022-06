வினோத் ப்ரோ... ஏகே 61 டைட்டிலை எப்போ வெளியிடுவீங்க...கெஞ்சும் ரசிகர்கள்

சென்னை : அஜித் நடித்து வரும் ஏகே 61 படத்தின் டைட்டில், ஃபர்ஸ்ட் லுக்கை எப்போது வெளியிட போகிறீர்கள் என டைரக்டர் ஹெச்.வினோத்திடம் அஜித் ரசிகர்கள் கேட்க துவங்கி விட்டனர். டைட்டில் என்னவாக இருக்கும் என தெரிந்து கொள்ள ரசிகர்கள் அதிக ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர்.

ரைடக்டர் ஹெச்.வினோத் இயக்கத்தில் அஜித் மூன்றாவதாக நடிக்கும் படம் ஏகே 61. நேர்கொண்ட பார்வை, வலிமை படங்களின் வெற்றியை தொடர்ந்து போனி கபூர் தயாரிப்பில் ஏகே 61 படம் தயாராகி வருகிறது.

ஏப்ரல் மாதம் துவங்கி ஐதராபாத் ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டியில் பிரம்மாண்டமாக அமைக்கப்பட்ட சென்னை மவுண்ட் ரோடு வங்கி போன்ற செட்டில் ஷுட்டிங் நடைபெற்று வந்தது. முதல் கட்ட ஷுட்டிங் 47 நாட்கள் இரவு, பகலாக நடத்தப்பட்டது. இதைத் தொடர்ந்து சிறிது பிரேக்கிற்கு பிறகு இரண்டாம் கட்ட ஷுட்டிங் துவங்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Fans asked to H.Vinod about AK 61 title release continously. According to sources, AK 61 title will be planned to released on July. After the whole shooting completed, movie makers planned to release the first look, title and other updates of the movie.