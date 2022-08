மீண்டும் ஐதராபாத் திரும்பிய ஏகே 61 டீம்...என்ன சீன் எடுக்குறாங்க தெரியுமா?

சென்னை : அஜித், ஹெச்.வினோத் மூன்றாவது முறையாக இணைந்துள்ள படம் ஏகே 61. போனி கபூர் இந்த படத்தை தயாரிக்கிறார். ஜிப்ரான் இமையமைக்கிறார்.

இந்த படத்தில் வீரா, அஜய், ஜான் கொக்கன், சமுத்திரக்கனி, மகாநதி ஷங்கர் உள்ளிட்டோர் நடித்து வருகின்றனர். மஞ்சு வாரியர் ஹீரோயினாக நடித்து வருகிறார்.

ஐதராபாத்தில் துவங்கிய இந்த படத்தின் ஷுட்டிங் ஒரு மாதத்திற்கும் அதிகமாக நடந்தது. பிறகு புனேயில் ஷுட்டிங் நடக்கிறது என சொல்லப்பட்ட நிலையில் விசாகப்பட்டினத்தில் நடத்தப்பட்டது. வலிமை படத்தில் க்ளீன் சேவ் ஆக நடித்த அஜித், ஏகே61 படத்தில் நீண்ட தாடியுடன் நடித்து வருகிறார்.

Ajith Kumar's combination scenes with the female lead Manju Warrier is being planned to be shot during the Hyderabad schedule. Director-actor Samuthirakani had earlier confirmed that he is part of the film.