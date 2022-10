அஜித்தின் ரியல் கெத்து… ட்ரெண்டாகும் தாய்லாந்தின் த்ரில்லிங்கான பைக் ட்ரிப் போட்டோஸ்

தாய்லாந்து: அஜித் தற்போது ஹெச் வினோத் இயக்கும் துணிவு படத்தில் பிசியாக நடித்து வருகிறார்.

துணிவு படத்தின் ஷூட்டிங் கடந்த சில நாட்களாக தாய்லாந்தில் நடைபெற்று வருகிறது.

துணிவு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் அஜித் ரியலாக ரேஸ் பைக் ஓட்டி கெத்து காட்டியுள்ளது வைரலாகியுள்ளது.

துணிவு படத்தோட சூட்டிங்கை முடிச்சாச்சு.. அடுத்தது என்ன பைக் டூர்தான்.. அஜித் போன பைக் டூர்!

English summary

Ajith's Thunivu film shooting is going on in Thailand. Ajith, Bigg Boss Aamir, Bhavani, and many others participated in this shoot. In this case, Ajith's bike adventure photos in Thailand are trending now.