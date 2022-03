ஏகே 61 படத்திற்காக அஜித் செய்ய போகும் காரியம்...வலிமை விமர்சனத்திற்கு பதிலடியா ?

சென்னை : அஜித்தின் அடுத்த படமான ஏகே 61 படத்திற்காக அதிரடியாக ஒரு விஷயத்தை செய்ய அஜித் முடிவு செய்துள்ளாராம். வலிமை படத்தை பார்த்து விட்டு சிலர் செய்த கிண்டலான விமர்சனத்திற்கு இது பதிலடி கொடுக்கும் பிளானாக கூட இருக்கலாம் என நெட்டிசன்கள் கூறி வருகின்றனர்.

ஹெச்.வினோத் இயக்கத்தில் அஜித் நடித்துள்ள வலிமை படம் பிப்ரவரி 24 ம் தேதி ரிலீசாக உலகம் முழுவதும் மாஸ் ஹிட்டடித்துக் கொண்டிருக்கிறது. முதல் நாளே தமிழகத்தில் வசூல் சாதனை படைத்த வலிமை, மூன்றே நாளில் 100 கோடி கிளப்பில் இணைந்து மற்றொரு சாதனை படைத்துள்ளது. உலக ரசிகர்களை கவர்ந்து, அவர்கள் கொண்டாடி வரும் வலிமை படம் சில மோசமான விமர்சனங்களையும் எதிர்கொண்டது.

According to latest sources, Ajith reducing 10 kg weight for AK 61. He planned to loss 25 kg weight. In AK 61 Ajith to play dual role. This weight lose is for negative role. Fans eagerly waiting to see ajith's new look.