வேற லெவல் தல... மீண்டும் வைரலாகும் அஜித்தின் சூட்டிங் வீடியோ

சென்னை : பொது இடங்களில் அதிகம் தோன்றாதவர் நடிகர் அஜித். இருந்தாலும் அரிதாக அவர் வெளியில் செல்லும் போது எடுக்கப்படும் ஃபோட்டோக்களும், வீடியோக்களும் செமயாக வைரலாக்கப்படும்.

சினிமா தவிர பைக் மற்றும் கார் ரேஸ்,துப்பாக்கிச் சுடுதல், ஏரோ மாடலிங், சமையல், ஃபோட்டோகிராஃபி என பலவற்றிலும் அதிக ஆர்வம் கொண்டவர் அஜித். அந்த துறைகளில் தனது திறமையையும் அவர் தொடர்ந்து வளர்த்துக் கொண்டு வருகிறார்.

English summary

Ajith's latest riffle shooting practice photos and videos goes viral in social media. this video was taken in rifle training academy at chennai. ajith is dressed black outfit and aiming target.