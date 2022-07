ரசிகர் நெஞ்சில் அஜித் போட்ட ஆட்டோகிராஃப்...தீயாய் பரவும் வீடியோ

சென்னை : ஏகே 61 படத்தில் பிஸியாக நடித்து வந்த அஜித், சமீபத்தில் கிளம்பி ஐரோப்பா டுர் சென்றார். கார்,பைக், டிராவல் பிரியரான அஜித், தனது ஃபேவரைட் பிஎம்டபிள்யு பைக்கை எடுத்துக் கொண்டு டுர் சென்றுள்ளார்.

ஐரோப்பாவில் பெல்ஜியம், லண்டன் உள்ளிட்ட நகரங்களில் அஜித் சுற்றி வந்த போட்டோக்கள், வீடியோக்கள் கடந்த சில நாட்களாக அவ்வப்போது சோஷியல் மீடியாவில் பரவி டிரெண்டாகி வருகிறது.ரசிகர்களுடன் அஜித் எடுத்துக் கொண்ட போட்டோக்கள் செம டிரெண்டாகி வருகின்றன.

தான் கைப்பட எழுதி, கையெழுத்திட்ட வாழ்த்து அட்டைகளை ரசிகர்களுக்கு அஜித் வழங்கியது, லண்டனில் ஷாப்பிங் சென்டர் ஒன்றில் ஷாப்பிங் செய்து அங்குள்ளவரிடம் கைகுலுக்கி பேசியது, எதிரே வந்த பெண் ஒருவருக்கு வழிவிட்டது என அஜித் செய்யும் ஒவ்வொன்றும் டிரெண்டாகி வருகிறது.

வடிவேலுவை சூட்டிங் ஸ்பாட்டில் கொடுமை செய்யும் பிரபுதேவா… வடிவேலு என்ன செய்வார் தெரியுமா?

English summary

As per the latest reports, the Ultimate Star is currently in Paris, France. Today, the latest video of Ajith Kumar shows him interacting with his fans near one of the world wonders Eiffel Tower. In the video, AK was seen autographing a fan's t-shirt. This clip is now spreading like a wildfire on social media.