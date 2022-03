என்னது...ஆக்ஷன் இல்லாத ஏகே படமா?...நம்ப முடியாமல் திகைக்கும் ரசிகர்கள்

சென்னை : அஜித் நடிக்கும் புதிய படத்தில் ஆக்ஷன் காட்சிகளே கிட்டதட்ட இல்லை என்றும் சொல்லும் அளவிற்கு கதை அமைத்துள்ளார்களாம். இதை ரசிகர்கள் நம்ப முடியாமல், உண்மை தானா என கேட்டு வருகிறார்கள்.

அஜித் படம் என்றாலே பொதுவாக ஆக்ஷன், அதிரடி காட்சிகள், மாஸ் என்ட்ரி இருக்கும். கண்டிப்பாக பைக் ஓட்டும் சீன் ஒன்றாவது இருக்கும். இதை அனைத்து டைரக்டர்களும் கடைபிடித்து வரும் நிலையில், இந்த டிரெண்டை புதிய படத்தில் மொத்தமாக மாற்றி உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

English summary

According to the latest sources, one of Ajith's upcoming films, AK 61, has the least number of action scenes. The shooting for Ak 61 will begin in the second week of April.Fans are shocked by this AK 61 update.