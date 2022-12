ரசிகர்களிடம் லைக்ஸை அள்ளும் அஜித்தின் ஃபேமிலி போட்டோ… பாத்துங்க ஊர் கண்ணே பட்டுடப் போகுது!

சென்னை: அஜித் நடித்துள்ள துணிவு திரைப்படம் பொங்கலை முன்னிட்டு திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.

துணிவு படத்தின் ப்ரோமோஷன் வேலைகள் ஒருபக்கம் வேகமாக நடைபெற்று வரும் நிலையில், ரசிகர்களுடன் எடுத்துக்கொண்ட அஜித்தின் புகைப்படங்கள் அடுத்தடுத்து வெளியாகி வருகின்றன.

இந்நிலையில், தற்போது இணையத்தில் வெளியான ஒரு புகைப்படம் ரசிகர்களிடம் பயங்கரமாக ட்ரெண்ட் ஆகி வருகிறது.

