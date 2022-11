ஷாலினி பிறந்தநாளில் அஜித் கொடுத்த சர்ப்ரைஸ்… நடுவுல கொஞ்சம் மங்காத்தா ரீயூனியன்!

சென்னை: அஜித்தின் வாரிசு திரைப்படம் பொங்கலுக்கு வெளியாகவுள்ளதால், அவரது ரசிகர்கள் உற்சாகத்தில் உள்ளனர்.

இதனிடையே காதல் மனைவி ஷாலினியின் பிறந்தநாளை சூப்பராக செலிப்ரேட் செய்துள்ளார் அஜித்.

அதேபோல், அஜித் கேரியரில் ப்ளாக் பஸ்டர் ஹிட் அடித்த மங்காத்தா படத்தின் பிரபலத்தையும் அவர் நேரில் சந்தித்தது வைரலாகி வருகிறது.

அதே விக்ரம் கூட்டணி… டைரக்டர் மட்டும் அஜித்தின் ஃபேவரைட்… கமலின் புது கணக்கு!

English summary

Ajith's Thunivu film is releasing for Pongal. In this case, Ajith took a photo with his wife Shalini on her birthday. Similarly, Ajith's photo with his co-star Arjun in Mankatha is going viral.