சட்டவிரோதமாக இணையத்தில் லீக்கான துணிவு... இன்னும் பாக்ஸ் ஆபிஸ் ரிசல்ட்டே அதுக்குள்ளேவா?

சென்னை: நேர்கொண்ட பார்வை, வலிமை படங்களைத் தொடர்ந்து அஜித் நடித்துள்ள துணிவு இன்று வெளியானது.

அஜித் - ஹெச் வினோத் கூட்டணி மூன்றாவது முறையாக இணைந்துள்ள இந்தப் படத்தையும் போனி கபூரே தயரித்துள்ளார்.

நள்ளிரவு 1 மணிக்கு FDFS காட்சியுடன் திரைக்கு வந்த துணிவு கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றுள்ளது.

ஆனாலும் முதல் நாளில் நல்ல ஓப்பனிங் கிடைத்துள்ளதாக சொல்லப்படும் நிலையில், துணிவு படக்குழுவுக்கு அதிர்ச்சியாக அமைந்துள்ளது ஒரு சம்பவம்.

English summary

Ajith starrer Thunivu was released in theaters today. The film has been illegally released on the internet within hours of its theatrical release. Thunivu film crew is shocked by this.