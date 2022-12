துணிவு ரிலீஸ் தேதி லாக் பண்ணிட்டாங்க.. இந்த தேதியில் தான் பொங்கலுக்கு வருதாம்!

சென்னை: அஜித்தின் துணிவு படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள் பாடலான "சில்லா சில்லா" டிசம்பர் 9ம் தேதி புயலாக வெளியாக உள்ள நிலையில், பொங்கலுக்கு எந்த தேதியில் படம் வெளியாகும் என்கிற தகவல் சோஷியல் மீடியாவில் தீயாக பரவி வருகிறது.

இந்த பொங்கலுக்கு தல தளபதி நேரடி மோதல் இருக்குமா? இருக்காதா? என்பதை எல்லாம் தாண்டி இரு படங்களும் ஒரே நாளில் வெளியாகுமா? என்கிற கேள்வி தான் ஹாட் டாபிக்காக ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது.

வாரிசு படத்தை முந்திக் கொண்டு ஒரு நாள் முன்னதாகவே துணிவு வெளியாகும் என தகவல்கள் வெளியான நிலையில், தற்போது அதற்கு முற்றுப்புள்ளி வைப்பது போல ஹாட் அப்டேட் வெளியாகி உள்ளது.

English summary

Ajith's Thunivu release date locked on this date after England Distribution reveals the secret in social media. Both Vijay and Ajith plans for Pongal clash on January 12th next year.