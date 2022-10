அஜித் ரசிகர்களுக்கு அல்டிமேட் அப்டேட்… துணிவு ட்ரெய்லர் ரிலீஸுக்கு நாள் குறிச்சாச்சு?

சென்னை: அஜித் தற்போது ஹெச் வினோத் இயக்கத்தில் துணிவு படத்தில் நடித்து வருகிறார்.

பொங்கலுக்கு வெளியாகும் துணிவு படத்தின் தமிழக தியேட்டர் வெளியீட்டு உரிமையை ரெட் ஜெயன்ட் வாங்கியுள்ளது.

இந்நிலையில், துணிவு படத்தின் ட்ரெய்லர் ரிலீஸ் தேதி குறித்து புதிய தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

ரசிகருக்காக ட்விட்டரில் DP-ஐ மாற்றிய விஜய்... அஜித்தின் துணிவு அப்டேட்டுக்கு இப்படியும் பதிலடியா?

English summary

Ajith's Thunivu film is releasing for Pongal. Udayanidhi's Red Giant has bought the theatrical release rights of the film. Also, OTT rights have been acquired by Netflix and satellite rights by Kalaingar TV. In this case, fans are expecting the Thunivu trailer will release on December 22nd.