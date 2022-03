கிழிந்த பேன்ட்...கையில் ரத்த காயங்களுடன் அஜித்...ஆச்சச்சோ என்னச்சு ஏகே.,வுக்கு ?

சென்னை :. கையில் ரத்த காயங்களுடன் இருக்கும் அஜித்திற்கு பெண் டாக்டர் ஒருவர் முதலுதவி செய்யும் போட்டோக்கள் இணையத்தில் படுவேகமாக காட்டுத்தீ போல் பரவி வருகிறது. இதை பார்த்த ரசிகர்கள் பதறிப் போய் ஏகே.,வுக்கு என்னாச்சு என கேட்டு வருகின்றனர்.

3 நாட்களிலேயே உலகளவில் 100 கோடி வசூலை ஈட்டிய வலிமை.. அஜித்தை பார்க்க தியேட்டருக்கு குவியும் மக்கள்!

தமிழ் சினிமாவின் டாப் ஹீரோ மட்டுமின்றி, பலரின் ஃபேவரைட் ஹீரோவாகவும் இருப்பவர் அஜித். அமராவதி படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமாவிற்கு அறிமுகமான அஜித், இன்று உச்ச நடிகர்களில் ஒருவர். சினிமாவில் பெரிய ஸ்டாராக இருந்தாலும், தனது தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் மிக எளிமையான, நல்ல மனதுடன் மனிதர், பல திறமைகளைக் கொண்ட திறமைசாலி என பலராலும் பாராட்டப்படுபவர். இவரின் உயர்வான குணங்களை புகழாத திரை பிரபலங்களே இல்லை எனலாம்.

English summary

Ajith's injuried photos spreads in social media as wildfire. These photos are took in valimai shooting time. In bike race sequence ajith met an accident and injuried. But he didn't allow to shoot that particular sequence by using doop.