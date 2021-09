போட்றா விசில...நாளை வெளியாகிறதா வலிமை டீசர் ?

சென்னை : ஹச்.வினோத் இயக்கத்தில் அஜித் நடித்துள்ள வலிமை படத்தின் டீசர் நாளை வெளியாக உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இதனை அஜித் ரசிகர்கள் திருவிழா போல கொண்டாடி வருகின்றனர்.

இளசுகளை பாடாய்படுத்தும் ஜான்வி கபூர்... ட்ரெண்டாகும் பிகினி வீடியோ!

வலிமை டீசர் வெளியாக உள்ளதை அடுத்து ட்விட்டரில் ValimaiManiaStartsNow, ValimaiTeaserOnTheWay போன்ற ஹாஷ்டாக்குகளை உருவாக்கி, அஜித் ரசிகர்கள் டிரெண்டிங் ஆக்கி உள்ளனர்.

English summary

Valimai team plan to release teaser tomorrow. because of this information leaked, ajith fans create valimai teaser on the way and valimai mania starts hastags are trending in twitter.