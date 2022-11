அனிருத்துக்கு மறுவாழ்வு கொடுத்த அஜித்தின் வேதாளம் திரைப்படம்..7 ஆண்டுகள்

பீப் சாங்கால் சிக்கலில் சிக்கி அனைவராலும் ஒதுக்கப்பட்ட அனிருத்துக்கு வேதாளம் படம் மூலம் மறுவாழ்வு கிடைத்தது.

அஜித்தின் படத்தை இயக்கிய சிறுத்தை சிறுத்தை சிவாவின் இரண்டாவது படம் வேதாளம்.

இதற்கு முன்னர் வீரம் படத்தை சிறுத்தை சிவா இயக்கினார். அப்படம் நன்றாக ஓடியது.

தமன்னா ஹீரோயின்.. கீர்த்தி சுரேஷ் தங்கச்சி.. பூஜையுடன் ஆரம்பமானது வேதாளம் தெலுங்கு ரீமேக்!

English summary

Anirudh got rehabilitated by Vedhalam, who got into trouble with Beef Sang and was shunned by everyone. Vedalam is the second film of Siruthai Siva who directed Ajith's film. Before this Veeram was directed by Siruthai Siva. The film ran well.