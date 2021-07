லேட்டா வந்தாலும் லேட்டஸ்ட்டா வரார்...மீண்டும் நடிக்க வருகிறார் ஷாலினி...அதுவும் இந்த படத்திலா ?

சென்னை : தல அஜித்தின் மனைவி ஷாலினி மீண்டும் நடிக்க வருகிறார். அதுவும் மெகா ப்ராஜெட் படத்தில் நடிக்க போகிறார் என்ற தகவல் ரசிகர்களை கொண்டாட வைத்துள்ளது.

1980 களில் தமிழ், மலையாளம், தெலுங்கு ஆகிய தென்னிந்திய மொழி சினிமாக்களில் குழந்தை நட்சத்திரமாக கலக்கியவர் ஷாலினி. பிறகு வளர்ந்து, காதலுக்கு மரியாதை, அலைபாயுதே, அமர்க்களம், கண்ணுக்குள் நிலவு, பிரியாத வரம் வேண்டும் உள்ளிட்ட சில படங்களில் ஹீரோயினாக நடித்தார்.

English summary

Shalini ajith is comeback of sorts after a gap of more than 20 years. She is believed to have been roped in for a small yet effective cameo in 'Ponniyin Selvan', the magnum opus helmed by Mani Ratnam.