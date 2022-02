அஜித்திற்கு கோபமே வராததுக்கு இது தான் காரணமாம்...டிரெண்டிங்கில் அதிர வைக்கும் ரசிகர்கள்

சென்னை : வலிமை படம் ரிலீசாக இன்னும் 4 நாட்களே உள்ள நிலையில் அஜித் பற்றியும், வலிமை பற்றியும் வெளியாகும் தகவல்களால் சோஷியல் மீடியாவில் #AjithKumar, #Valimai போன்ற ஹேஷ்டேக்குகளை ரசிகர்கள் தொடர்ந்து டிரெண்டிங் ஆக்கி அதிர வைத்து வருகிறார்கள்.

அஜித் நடித்துள்ள வலிமை படம் பிப்ரவரி 24 ம் தேதி ரிலீசாக உள்ளது. பிரம்மாண்டமாக இந்த படத்தை உலகம் முழுவதும் ரிலீஸ் செய்ய ஏற்பாடுகள் தீவிரமாக நடந்து வருகிறது. இதற்கான பேப்பர் விளம்பரங்களும் இன்று முதல் வெளியிடப்பட்டு வருகின்றன. வலிமை படம் ரிலீசாக உள்ள தியேட்டர்களின் பட்டியலும் வெளியாகி ரசிகர்களை உற்சாகப்படுத்தி வருகிறது. டிக்கெட் புக்கிங் ஏற்கனவே துவங்கி, பெரும்பாலான டிக்கெட்டுகள் விற்று தீர்ந்து விட்டதாக கூறப்படுகிறது.

On the Valimai shooting, Huma Kureshi asked Ajith why he never gets angry with others. Ajith simply replied that he don't have the right to show his anger on people who can't give it back to him. Fans celebrate and praise Ajith's this wonderful mind.