நோ Means நோ...செல்ஃபி கேட்ட பெண்ணிற்கு அஜித்தின் ஸ்டையிலான ரிப்ளை

சென்னை : கேமிராக்களில் மிக அரிதாக சிக்கும் பிரபலம் என்றால் அது நம்ம அஜித் தான். இருந்தாலும் அவர் பற்றிய வீடியோக்கள், போட்டோக்கள் என எது வெளியே வந்தாலும் உடனடியாக அது டிரெண்டிங் ஆகிவிடும்.

அஜித் என்றால் எப்போதும் மாஸ் இருக்கும். தற்போது வலிமை படத்திற்கு பிறகு அது பல மடங்காக அதிகரித்துள்ளது. வலிமை படத்திற்கு அப்டேட் கேட்டே அஜித் ரசிகர்கள் அந்த படத்தை பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தை அனைவரிடமும் தூண்டி விட்டனர்.

அஜித்தை யாரென்றே தெரியாத வெளிநாட்டினரும் கூட, யாருய்யா அந்த அஜித். அப்படி என்ன தான்ய்யா இருக்கு அந்த வலிமை படத்தில் என ஆர்வமாக கேட்க துவங்கி விட்டனர். அந்த அளவிற்கு அஜித்திற்கு தனி மாஸ் உருவாக்கி விட்டனர். வலிமையை தொடர்ந்து தற்போது ஏகே 61 படத்திற்கும் அதே நிலை தொடர்கிறது.

உண்மை சம்பவ அடிப்படையில் ஏகே 61... படத்தின் கதை இது தான்

English summary

Ajith's AK 61 first schedule shooting completed recently in Hyderabad. Now second schedule of the shooting begins from today in Pune. In airport, Ajith go for flight, woman asked to take selfie with the actor. But he said no and sorry to that woman.