பைக் டூர்.. ஏகே61 ஷூட்டிங்.. அடுத்தது என்ன தெரியுமா? படு பிசியாக உள்ள அஜித்.. டிரெண்டாகும் வீடியோ!

சென்னை: நடிகர் அஜித்தின் ஏகே 61 படத்தின் பேங்க் செட்டப் வீடியோவே வெளியாகி ரசிகர்களை ஷாக் ஆக்கிய நிலையில், தொடர்ந்து ஏகப்பட்ட வீடியோக்கள் வெளியாகி வருகின்றன.

ஆதி - நிக்கி கல்ராணி திருமணம், நயன்தாரா திருமணத்தில் எல்லாம் கலந்து கொள்ளாமல் டபுள் கால்ஷீட் போட்டு ஏகே 61 படப்பிடிப்பில் படு பிஸியாக நடித்து வந்தார் அஜித்.

திடீரென அடுத்தக்கட்ட ஷூட்டிங் தொடங்க சற்றே காலதாமதம் ஆவதை அறிந்து கொண்ட நிலையில், ஐரோப்பாவிற்கு பைக் டூர் கிளம்பி விட்டார்.

English summary

Actor Ajith Kumar spotted in Rifle Club latest video trending in social media. Before he was spotted in Airport and his AK61 bank set video also leaked in social media.