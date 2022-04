அஜித் – ஷாலினியின் 22வது திருமண நாள்... வேற லெவலில் அமர்க்களப்படுத்தும் ரசிகர்கள்

சென்னை : நடிகர் அஜித்குமார், நடிகை ஷாலினியின் 22 வது திருமண நாள் இன்று சோஷியல் மீடியாவில் வேற லெவலில் அமர்க்களமாக கொண்டாடி வருகிறார்கள். இந்த தம்பதிக்கு வாழ்த்துக்கள் குவிந்து வருகிறது.

1990 ம் ஆண்டு என் வீடு என் கணவர் என்ற படத்தில் பள்ளி சிறுவனாக சிறிய ரோலில் நடித்து சினிமாவிற்கு வந்தவர் அஜித். மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பிறகு 1993 ல் அமராவதி படத்தின் மூலம் ஹீரோவாக அறிமுகமானார். இந்த படத்திற்கு பிறகு பைக் விபத்தில் படுகாயம் அடைந்த அஜித், சில ஆண்டுகள் சினிமாவில் ஹீரோக்களுக்கு வாய்ஸ் கொடுத்து டப்பிங் கலைஞராக பணியாற்றினார்.

திருமணத்திற்கு தயாராகும் நயன்தாரா – விக்னேஷ் சிவன்...கல்யாணம் எப்போ தெரியுமா ?

English summary

Today Ajith - Shalini couple completed their 22 years of togetherness. Fans celebrating their wedding day in social media and shared their wishes to this lovable couple. Fans also shared Ajith-Shalini's wedding photos and rare photos. On this occassion #AK61,#AjithKumar hastags are top trending hastags in twitter.