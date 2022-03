இணையத்தில் தீயாய் பரவும் அஜித்–ஷாலினி ரொமான்டிக் போட்டோ...பகிர்ந்தது யாருன்னு தெரியுமா?

சென்னை : தமிழ் சினிமாவில் குழந்தை நட்சத்திரமாக அறிமுகமாகி, பிறகு ஹீரோயின் ஆனவர் ஷாலினி. சில படங்களில் மட்டுமே நடித்திருந்தாலும் விஜய், அஜித், மாதவன், பிரசாந்த் என அப்போதைய இளம் டாப் ஹீரோக்களுடன் ஜோடி சேர்ந்து கலக்கினார்.

இதே போல் அமராவதி படத்தின் மூலம் ஹீரோவாக அறிமுகமானவர் அஜித். ஆரம்பத்தில் இவர் நடித்த படங்கள் பேசப்படாமல் இருந்த நிலையில் ஆசை, காதல் மன்னன் போன்ற படங்கள் இவருக்கு பெரிய பிரேக் கொடுத்து இமேஜை உயர்த்தின. காதல் மன்னன், காதல்கோட்டை படங்களுக்கு பிறகு இளம் பெண்களின் காதல் மன்னனாக இருந்து, பிறகு டாப் ஹீரோவாக உயர்ந்தார் அஜித்.

“சுஷாந்த் சிங்கின் மரணம் ஒரு திட்டமிட்ட தற்கொலை“… ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்திய கஸ்தூரி !

அமர்க்களம் படத்தில் சேர்ந்த நடித்த போது அஜித்-ஷாலினி இடையே காதல் ஏற்பட்டது. 2000 ம் ஆண்டு திருமணம் செய்து கொண்ட இவர்களுக்கு இரண்டு குழந்தைகள் உள்ளனர். திருமணத்திற்கு பிறகு சினிமாவில் இருந்து ஒதுங்கிய ஷாலினி மீண்டும் நடிக்க வரப் போவதாக சமீபத்தில் தகவல்கள் பரவின. ஆனால் இதுவரை ஷாலினி தரப்பில் இருந்து அதுபற்றி எந்த உறுதியான தகவலும் இல்லை.

English summary

Ajith-Shalini's latest romantic photo goes viral in social media. This photo was shared by Shalini's sister Shamlee. She wished this couple's 23 years of togetherness. And this photo was took for couple goal event. But fans requested to delete this photo.