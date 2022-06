பைக்கையும் அஜித்தையும் பிரிக்கவே முடியாது.. ஐரோப்பாவுக்கு டூர் அடிக்க கிளம்பிய அஜித்!

சென்னை: இயக்குநர் எச். வினோத் இயக்கத்தில் ஏகே 61 படப்பிடிப்பை எந்தவொரு பிரேக்கும் இல்லாமல் நடத்தி வந்த நடிகர் அஜித் தற்போது சின்ன பிரேக் விட்டுவிட்டு ஐரோப்பாவிற்கு பைக் டூர் அடிக்க கிளம்பி விட்டார்.

வலிமை படத்தின் படப்பிடிப்பின் போதும் வெளிநாடுகளில் பைக் டூர் செய்தார் நடிகர் அஜித். வலிமை படம் முழுவதுமே பைக் தான் முக்கிய கான்செப்ட்டாக இருந்தது.

3 நிமிஷம் நடித்த சூர்யாவுக்கு ரோலக்ஸ் வாட்ச்...விஜய் சேதுபதி, ஃபகத் ஃபாசிலுக்கு எதுவும் இல்லையா?

இந்நிலையில், ஏகே61 படத்தின் படப்பிடிப்பை நிறுத்தி விட்டு வெளிநாடுக்கு சென்றிருப்பது ஏன் என்கிற கேள்வியும் எழுந்துள்ளது.

English summary

Actor Ajith went to Europe for a bike tour photos out now and trending in social media. AK61 next schedule plans to shoot at Pune on next week.