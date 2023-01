துணிவு திரைப்படம் ரிலீஸாவதில் திடீர் சிக்கல்... ஷாக்கான அஜித் ரசிகர்கள்... இதுதான் காரணமா?

சென்னை: பொங்கலை முன்னிட்டு வரும் 11ம் தேதி அஜித்தின் துணிவு திரைப்படம் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதே தினத்தில் விஜய்யின் வாரிசு திரைப்படமும் திரையரங்குகளில் ரிலீஸாகிறது.

அஜித் - விஜய் திரைப்படங்கள் 8 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு பொங்கல் போட்டியில் களமிறங்குவதால் ரசிகர்களிடம் அதிக எதிர்பார்ப்பு காணப்படுகிறது.

இந்நிலையில், அஜித்தின் துணிவு திரைப்படம் வெளியாவதில் திடீரென சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Vijay's Varisu, and Ajith starred Thunivu release for Pongal. While the trailer of Ajith's Thunivu has already been released, the trailer of Vijay's Varisu has also been released. In this case, it has been reported that Ajith Thunivu film has been banned in Saudi Arabia.