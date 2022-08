வாரிசால் உஷாரான ஏகே 61 டீம்...ஷுட்டிங் இப்போ எங்கே நடக்குது தெரியுமா?

சென்னை : வலிமை படத்தை தொடர்ந்து வங்கிக் கொள்ளையை மையமாகக் கொண்ட ஹெச்.வினோத் இயக்கும் த்ரில்லர் படமான ஏகே 61 படத்தில் நடித்து வருகிறார் அஜித். இந்த படத்தையும் போனி கபூர் தான் தயாரிக்கிறார்.

இந்த படம் பற்றி பல தகவல்கள் வெளிவந்து கொண்டிருந்தாலும், இதுவரை அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு ஏதும் வெளியிடப்படவில்லை. அஜித் பிறந்தநாள், ஸ்ரீதேவி பிறந்தநாள் என முக்கிய நாட்களில் அப்டேட் வரும் என எதிர்பார்த்து ரசிகர்கள் ஏமாற்றம் அடைந்துள்ளனர்.

ஐதராபாத், சென்னை ஆகிய இடங்களைத் தொடர்ந்து புனேயில் இறுதிக்கட்ட ஷுட்டிங் நடத்தப்படும் என சொல்லப்பட்டு வந்தது. ஆனால் இறுதிக்கட்ட ஷுட்டிங் விசாகப்பட்டினத்தில் நடப்பதாகவும், இதில் கலந்து கொள்வதற்காக அஜித் புறப்பட்டு சென்றிருப்பதாகவும் மற்றொரு தகவல் வெளியானது.

English summary

Ajith will be next seen in a heist thriller, directed by H Vinoth. The actor has resumed the final schedule of the shooting recently. Now, the latest report suggests that Ajith will be filming in Araku Valley for 'AK 61'.