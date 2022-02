We want Valimai...டிக்கெட் புக்கிங்கிற்கே இந்த அலப்பறையா...தியேட்டர் சும்மா கிழிய போகுது

சென்னை : வலிமை படம் பார்ப்பதற்காக டிக்கெட் முன்பதிவு செய்ய தியேட்டருக்கு வந்த அஜித்தியன்ஸ் We want Valimai என கோஷம் எழுப்பி அதகளப்படுத்தி உள்ளனர். அஜித் ரசிகர்கள் கொடுத்த அலப்பறையில் போலீஸ் பாதுகாப்புடனேயே டிக்கெட் புக்கிங் நடைபெற்றுள்ளது.

ஹெச்.வினோத் இயக்கத்தில் அஜித் நடித்துள்ள அதிரடி ஆக்ஷன் த்ரில்லர் படமான வலிமை பிப்ரவரி 24 ம் தேதி உலகம் முழுவதும் மிக பிரம்மாண்டமாக ரிலீஸ் செய்ய ஏற்பாடுகள் நடந்து வருகிறது. தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், இந்தி என நான்கு மொழிகளில் ரிலீசாகும் வலிமை தான் உலக அளவில் அதிக தியேடே்டர்களில், மிக பிரம்மாண்டமாக ரிலீஸ் செய்யப்படும் அஜித்தின் முதல் படமாகும்.

Only three days to go for Valimai release. Recently ticket booking for this movie begins. In Chennai Rohini theatre, ajith fans waiting in a long queue for getting tickets. On that time fans shouted that they want Valimai. This video was shared like wildfire.