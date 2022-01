ஏகே 61 படத்திற்காக வேற லெவலில் ஸ்கெட்ச் போடும் டைரக்டர்... லேட்டஸ்ட் அப்டேட் இது தான்

சென்னை : அஜித்தின் அடுத்த படமான ஏகே 61 படத்திற்காக பார்த்து பார்த்து நடிகர், நடிகைகளை தேர்வு செய்து வருகிறார் டைரக்டர் ஹச்.வினோத். அடுத்ததாக இந்த படத்தில் இணைந்துள்ள பிரபலம் பற்றிய லேட்டஸ்ட் அப்பேட் அனைவரையும் அசர வைத்துள்ளது.

கொரோனா காரணமாக அஜித்தின் வலிமை படம் இரண்டு வருடங்களாக தாமதமாகி வருகிறது. இந்த ஆண்டு பொங்கலுக்கு வரும் என எதிர்பார்த்து காத்திருந்த நிலையில் மீண்டும் கொரோனா பரவல் அதிகரித்ததால் கடைசி நேரத்தில் ரிலீஸ் தேதியை தள்ளி வைத்தனர். புதிய ரிலீஸ் தேதி பற்றிய அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு ஏதும் இதுவரை வெளியிடப்படவில்லை.

English summary

According to latest sources, after Thabu, now Prakash raj will join in Ajith's AK 61. Earlier Prakash raj acted in ajith's asai, raasi, paramasivam movies. after 16 years now prakash raj will join in ajith's movies. In this movie prakash raj to play a very important role.