ஏகே 61 லுக்கா...செம கூல்... செம ஸ்மார்ட்....ஹேண்ட்சம்...தீயாய் பரவும் அஜித்தின் லேட்டஸ்ட் போட்டோஸ்

சென்னை : செம ஸ்மார்டான அஜித்தின் ஏகே 61 லேட்டஸ்ட் லுக் போட்டோஸ் இணையத்தில் வெளியாகி தீயாய் பரவி வருகிறது. இதை அஜித் ரசிகர்கள் வேற லெவலில் கொண்டாடி வருகின்றனர்.

அஜித் தற்போது டைரக்டர் ஹெச்.வினோத் - போனி கபூர் கூட்டணியில் உருவாகி வரும் ஏகே 61 படத்தில் நடித்து வருகிறார். கிட்டதட்ட ஒரு மாதத்திற்கும் மேலாக ஐதராபாத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பிரம்மாண்ட செட்டில் ஏகே 61 படத்தின் ஷுட்டிங் நடைபெற்று வருகிறது.

வங்கி கொள்ளையை மையமாகக் கொண்ட ஏகே 61 படத்திற்காக சென்னை மவுண்ட்ரோடு வங்கி போன்று 9 ஏக்கரில் பிரம்மாண்ட செட் அமைக்கப்பட்டு, அதில் பலத்த பாதுகாப்புடன் ஷுட்டிங் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. இதில் அஜித் இரட்டை வேடத்தில் நடிப்பதாக கூறப்பட்ட நிலையில், இரட்டை வேடம் அல்ல. இரட்டை லுக்களில் தான் நடிக்கிறார் என சமீபத்தில் கூறப்பட்டது.

English summary

Ajith's latest AK 61 look photo becomes trending in social media. Ajith recently spotted in Hyderabad airport. Airport staffs took photographs with Ajith goes viral. First schedule of ak 61 shooting completed 35 days shooting. Movie team planned to complete the whole shooting in July - August.