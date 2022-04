ஏகே 61 ஷுட்டிங் தொடங்கியாச்சு...ஆனா யாரும் அப்டேட் கேட்க கூடாது

சென்னை : வலிமையை தொடர்ந்து ரசிகர்கள் அதிகம் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் ஹெச்.வினோத் இயக்கத்தில் அஜித் நடிக்கும் ஏகே 61 படத்தின் ஷுட்டிங் பற்றிய லேட்டஸ்ட் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

நேர்கொண்ட பார்வை படத்தை தொடர்ந்து ஹெச்.வினோத், போனி கபூர், அஜித் கூட்டணியில் இரண்டாவதாக உருவாகி உள்ள படம் வலிமை. இந்த படம் சில விமர்சனங்களை சந்தித்தாலும், ரசிகர்களின் பெரும் ஆதரவை பெற்று அமோக வெற்றியை பெற்றுள்ளது. அதைத் தொடர்ந்து ஓடிடி.,யில் வெளியிடப்பட்டு, அதிகமானவர்களால் பார்க்கப்பட்ட படம் என்ற சாதனையையும் பெற்றுள்ளது.

English summary

Ajith's AK61 shooting begins today in Hyderabad's Ramoji Filmcity. Boney Kapoor ordered H. Vinod to complete the shooting before August. This movie is planned for a 2022 Diwali release. Music director Gibran has already completed 2 songs for this movie.