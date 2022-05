வேறு இடத்திற்கு மாறுகிறதா ஏகே 61 ஷுட்டிங்...தரமான சம்பவம் காத்திருக்கு போலவே

சென்னை : அஜித்தின் ஏகே 61 படத்தின் ஷுட்டிங் வேறு இடத்திற்கு மாற்றப்பட உள்ளதாக லேட்டஸ்ட் அப்டேட் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. படம் பற்றி வெளியாகும் அப்டேட்களால் படத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்ளும் ஆர்வம் ரசிகர்களிடம் அதிகரித்து வருகிறது.

டைரக்டர் ஹெச்.வினோத், நேர்கொண்ட பார்வை, வலிமை படங்களின் மெகா வெற்றியை தொடர்ந்து அஜித்தை வைத்து மூன்றாவதாக ஒரு படம் இயக்கி வருகிறார். ஏகே 61 என தற்காலிகமாக பெயரிடப்பட்டுள்ள இந்த படத்தையும் போனி கபூர் தான் தயாரிக்கிறார். அனிருத் இந்த படத்திற்கு இசையமைத்து வருகிறார்.

English summary

According to latest sources, now Ajith and Samuthirakani are acting in AK 61 shooting. They were acting in mount road set and this will continue upto June. After a small break, then shooting will resume in new set. Manju Warrior expected to join in new schedule of shooting.