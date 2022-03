ஏகே61 படத்தின் கதை இதுவா...இன்று டைட்டில் வெளியாகுமா?

சென்னை : அஜித் அடுத்து நடிக்க போகும் ஏகே 61 படத்தின் கதை என்ன என்பது பற்றிய தகவல் வெளியாகி உள்ள நிலையில், படத்தின் டைட்டில் இன்று வெளியிடப்படுமா என ரசிகர்கள் ஆர்வமாக கேட்டு வருகின்றனர். இதனால் #Ajithkumar, #AK61 ஆகிய ஹேஷ்டேக்குகள் ட்விட்டரில் டிரெண்டிங் ஆகி உள்ளன.

அஜித் நடித்துள்ள வலிமை படம் உலகம் முழுவதும் வெற்றிகரமாக ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த படம் 300 கோடி வசூலை நெருங்கி வருகிறது. வலிமை படம் ரிலீசான கையோடு அடுத்த படத்தின் வேலைகளில் தீவிரம் காட்ட துவங்கி விட்டனர் அஜித், ஹெச்.வினோத், போனி கபூர் ஆகியோர். இந்த கூட்டணி மீண்டும் இணையும் ஏகே 61 படத்திற்கான வேலைகள் தயாராகி விட்டது.

According to the latest sources, the AK61 story is based on a bank robbery. Boney Kapoor has planned to release it on Diwali. It was already announced that AK61 shooting would begin on March 9th. So fans are expecting the release of Ak 61's title announcement to come today.