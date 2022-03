என்னது...அதுக்குள்ள ஏகே 62 அப்டேட்டா...டிரெண்டிங்கில் அட்டகாசம் செய்யும் அஜித்தியன்ஸ்

சென்னை : விஜய் படங்களைத் தொடர்ந்து அஜித் நடிக்க போகும் அடுத்தடுத்த அப்டேட்களை வெளியிட்டு அசர வைத்து வருகிறார்கள். அஜித்தின் ஏகே 62 படம் பற்றிய பல அப்டேட்களை ஒரே சமயத்தில் வெளியிட்டு, ட்விட்டர் டிரெண்டிங்கை திணறடித்து வருகின்றனர் அஜித் ரசிகர்களும் சினிமா வட்டாரத்தினரும்.

அஜித் நடித்த வலிமை படம் உலகம் முழுவதும் 250 கோடி வசூலை கடந்து வெற்றிகரமாக ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த படத்தின் வெற்றி கொண்டாட்டத்தையே அஜித் ரசிகர்கள் இன்னும் கொண்டாடி முடிக்கவில்லை. அதற்குள் வலிமை பற்றி பல சர்ச்சைகள் கிளப்பப்பட்டு வருகின்றன. இவை முடிவுக்கு வருவதற்குள் ஏகே 61 படத்தை ரசிகர்கள் எதிர்பார்க்க துவங்கி விட்டனர்.

English summary

The Ak 62 update is trending on social media.According to this buzz, AK62 will be produced by Lyca Productions. Nayanthara played the female lead, and the director is Vignesh Shivan. The AK-62 music will be scored by Anirudh. Shooting of AK 62 will begin from October 2022.