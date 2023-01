அய்யோ.. அட்லியா? வேண்டவே வேண்டாம்.. ஏகே 63 தகவலால் பதறிப்போன அஜித் ரசிகர்கள்.. டிரெண்டாகும் மீம்ஸ்!

சென்னை: ராஜா ராணி மூலம் இயக்குநரான அட்லி நடிகர் விஜய்யுடன் மூன்று படங்கள் பணியாற்றிய நிலையில், அடுத்து ஷாருக்கான் உடன் ஜவான் படத்தையும் இயக்கி முடித்துள்ளார். இந்நிலையில், ஏகே 63 படத்தை அட்லி இயக்கப் போவதாக ஒரு தகவல் தீயாய் பரவி வரும் நிலையில், நெட்டிசன்கள் பதிவிட்டு வரும் மீம்களும் டிரெண்டாகி வருகின்றன.

நடிகர் விஜய்யின் தெறி, மெர்சல் மற்றும் பிகில் படங்களை இயக்கிய இயக்குநர் அட்லியை அதிகம் ஓட்டியது அஜித் ரசிகர்கள் தான் என்கிற நிலையில், அய்யோ அவரா வேண்டவே வேண்டாம் என அஜித் ரசிகர்கள் #AK63 தெறிக்கவிட்டு வருகின்றனர்.

அட்லி - அஜித் காம்பினேஷனில் புதிய படம் உருவாக உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியான நிலையில், சமூக வலைதளங்களில் அதிகம் பரவி வரும் மீம்ஸ் குறித்து இங்கே பார்ப்போம்..

AK63: அஜித்தை இயக்குகிறாரா அட்லி.. தெறிக்கும் ஹாஷ்டேக்.. அப்போ விஜய் படம் என்ன ஆச்சு பாஸ்?

English summary

AK63 memes trending after Ajith Kumar join hands with Atlee buzz out on social media. Netizens trolled Ajith Kumar fans for trolling Atlee's Direction in previous years while he doing movie with Actor Vijay.