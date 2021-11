தலைவராக உனக்கு தகுதியில்லை...கமல் முன் சண்டை போட்ட அக்ஷரா – சிபி

சென்னை : விஜய் டிவி.,யில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பிக்பாஸ் தமிழ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சி வெற்றிகரமாக 42வது நாளை எட்டி உள்ளது. பாசம், சென்டிமென்ட், சண்டை, மோதல், காரசார விவாதங்கள் என அனைத்து கலந்த கலவையாக இந்த நிகழ்ச்சி சென்று கொண்டிருக்கிறது.

மொத்தம் கலந்து கொண்ட 18 போட்டியாளர்களில் 5 பேர் இதுவரை வெளியேறி உள்ளனர். நமிதா மாரிமுத்து, நாடியா சாங், அபிஷேக் ராஜா, சின்ன பொண்ணு, சுருதி ஆகியோர் அடுத்தடுத்த வாரங்களில் வெளியேறி உள்ளனர்.

In bigg boss tamil season 5 promo for today episode, kamal asked contestants to say about who backdrops you. niroop and abinay complaints each other. then akshara and cibi argue infront of kamal.