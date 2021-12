ஒன்றாக வெளியேறிய வருண், அக்ஷரா...கண்ணீருடன் வழியனுப்பிய போட்டியாளர்கள்

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சியில் இன்று முதல் முறையாக டபுள் எவிக்ஷன் நடத்தப்பட்டுள்ளது. தமிழ் பிக்பாஸ் வரலாற்றிலேயே, ஃபினாலேவிற்கு இரண்டு வாரங்கள் மட்டுமே உள்ள நிலையில், 10 போட்டியாளர்கள் வீட்டிற்குள் இருப்பது இதுவே முதல் முறையாகும்.

இந்த வாரம் 6 பேர் நாமினேட் செய்யப்பட்டிருந்த நிலையில், பிரியங்கா மட்டுமே நேற்று காப்பாற்றப்பட்டார். மீதமுள்ள ஐந்து பேரில் யார் வெளியேற போகிறார்கள் என அனைவரும் ஆவலாக காத்துக் கொண்டிருந்தனர்.

In bigg boss tamil season 5 today's episode akshara and varun evicted from bigg boss house. Other housemates got tears. This is the first time in bigg boss tamil history in double eviction.