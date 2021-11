சென்னை: பாவனி போலவே செம பதுசாக பேசி அவரை கண்ணாடி டாஸ்க்கில் வச்சு செய்தார் அக்‌ஷரா ரெட்டி.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு வருவதற்கு முன்பாகவே பாவனி, பிரியங்கா, அக்‌ஷரா எல்லாம் ஒன்றாக இருக்கும் புகைப்படம் வைரலானது.

இரண்டு ரெட்டிகளுக்கும் இடையே யார் பெரிய போட்டியாளர் என்கிற ஈகோ நிறையவே இருப்பதாக நெட்டிசன்கள் கூறி வருகின்றனர்.

பாவனி பற்றி பேசி ஐக்கியை அழவைத்த அண்ணாச்சி.. அபிநய் செய்த செயலால் அவுட்டான ஐக்கி!

English summary

Akshara clearly slams Pavani is a total fake in mirror task and asks why you try to mingle with some persons after put a fight with them.