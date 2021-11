போர்டிங் ஸ்கூல் இவ்வளவு கஷ்டமா... ஆச்சரியமாக கேட்கும் அக்ஷரா

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 எட்டாவது வாரத்தை எட்டி உள்ள நிலையில், இந்த வார லக்சுரி பட்ஜெட் டாஸ்கிற்காக பிக்பாஸ் வீடு போர்டிங் ஸ்கூலாக மாறி உள்ளது. இதில் இரண்டாவது வைல்ட்கார்டு என்ட்ரியாக வந்துள்ள அமீரும் பங்கேற்றுள்ளார்.

சிபி வீட்டின் வார்டனாகவும், ராஜு தமிழ் ஆசிரியராகவும், அபிஷேக் ராஜா, அமீர் ஆகியோர் ஆசிரியர்களாகவும், பிரியங்கா, நிரூப், தாமரை, அக்ஷரா, அபினய், வருண், இமான் அண்ணாச்சி, பாவ்னி, ஐக்கி பெர்ரி ஆகியோர் மாணவர்களாகவும் மாறி உள்ளனர். சிபி கண்டிப்பான வார்டனாக இரக்க வேண்டும் என டாஸ்க் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

Akshara talking about boarding school life infront camera. she said this life was too hard and handsoff to students who were lived in hostel. but on the next day akshara angried on cibi and raju.