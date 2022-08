தொடர் தோல்விகளுக்கு நானே காரணம்...அக்ஷய் குமாரின் ஓப்பன் டாக்

மும்பை : பாலிவுட்டில் மிக முக்கியமான டாப் நடிகர்களில் அக்ஷய் குமாரும் ஒருவர். இருந்தாலும் மற்ற பாலிவுட் படங்களை போலவே இவரது படங்களும் தொடர்ந்து தோல்வியை சந்தித்து வருகின்றன.

AkshayKumar-இன் Sooraraipottru Hindi | சிறப்பு வேடத்தில் Surya *Kollywood | Filmibeat Tamil

அக்ஷய் குமார் நடித்த பச்சன் பாண்டே, சாம்ராட் ப்ருத்விராஜ் போன்ற இரண்டு படங்களும் அடுத்தடுத்து ரிலீசாகி, தோல்வியை சந்தித்தன. இதனால் அடுத்த படமான ரக்ஷா பந்தன் படத்தை அக்ஷய் மட்டுமின்றி பாலிவுட்டே அதிகம் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருந்தது.

அண்ணன் - தங்கை பாசத்தை மையப்படுத்திய ரக்ஷா பந்தன் படம் சகோதரத்துவத்தை உணர்த்தும் பண்டிகையான ரக்ஷா பந்தன் தினத்தன்றே சென்டிமென்டாக ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது. ஆனால் இந்த படமும் எதிர்பார்த்த வரவேற்பை பெறவில்லை.

Now during the trailer launch event of his next film 'Cuttputlli', Akshay talked about his consecutive box office failures. Without throwing blames on anyone, he stated, "Films are not working, it is our fault, my fault.