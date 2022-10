சென்னை: பொன்னியின் செல்வன் திரைப்படம் வெளியாகி ராஜ ராஜ சோழன் பற்றிய பேச்சுக்களும், விவாதங்களும், சர்ச்சைகளும் கிளம்பிய நிலையில், அடுத்ததாக அக்‌ஷய் குமார் நடிப்பில் உருவாகி உள்ள 'ராமர் பாலம்' (Ram Setu) திரைப்படத்தின் டிரைலர் தற்போது தமிழ் உள்ளிட்ட இந்திய மொழிகளில் வெளியாகி உள்ளது.

இந்த ஆண்டு அக்‌ஷய் குமார் நடிப்பில் வெளியான பல படங்கள் பாக்ஸ் ஆபிஸ் ஹிட் அடிக்காத நிலையில், தீபாவளி வெளியீடாக வெளியாக உள்ள இந்த படம் அந்த குறையை போக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

ராமர் பாலத்தை கண்டுபிடிக்கும் ஆராய்ச்சியாளராக இந்த படத்தில் அக்‌ஷய் குமார் நடித்துள்ளது எதிர்பார்ப்பை எகிற வைத்துள்ளது.

அடுத்த ஸ்டாப் 500 கோடி தான்.. பொன்னியின் செல்வன் இதுவரை செய்த வசூல் சாதனை எவ்வளவு தெரியுமா?

English summary

Akshay Kumar Pan India movie Ram Setu trailer out now and it will release worldwide from this Diwali. The story touches Mythical Ramayana's Ram Setu bridge will expected to stir so many controversies in upcoming days.